Los Veteranos Ypfianos recordará los 107 años del descubrimiento del petróleo

La jornada se desarrollará a partir de las 10:30 horas en la Casa Museo de los Veteranos Ypféanos

Mañana, miércoles 29 de octubre, la Comisión de los Veteranos Ypfianos realizará un acto conmemorativo en homenaje a los pioneros que, con su esfuerzo y dedicación, construyeron la historia energética de nuestro país.

La jornada se desarrollará a partir de las 10:30 horas en la Casa Museo de los Veteranos Ypfianos y contará con la presencia de autoridades locales, veteranos de la industria petrolera y vecinos de la comunidad.

El acto servirá para reconocer la trayectoria de quienes participaron en el desarrollo del sector energético y mantener viva la memoria de los acontecimientos históricos que marcaron a la región.