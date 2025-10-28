Instalaron un domo de juegos en el jardín N° 4 de Cutral Co

Forma parte del programa “Desafío Domo Cósmico”, impulsado por la Fundación Bunge y Born en todo el país.

El jardín de infantes N° 4 de Cutral Co incorporó un nuevo dispositivo de juegos para su patio, como parte del programa “Desafío Domo Cósmico”, impulsado por la Fundación Bunge y Born en todo el país.

La iniciativa busca promover espacios de aprendizaje lúdico y estimular el desarrollo integral de niñas y niños en la primera infancia. El domo, instalado recientemente, cuenta con nueve paneles de actividades, un periscopio, arenero y una pared exterior para escalar, que fomentan habilidades cognitivas, espaciales y motrices.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia informaron que el Jardín N° 4 fue una de las siete instituciones neuquinas seleccionadas en la convocatoria, junto a establecimientos de Neuquén capital, Centenario, Rincón de los Sauces y Aluminé.

Cada jardín participó a través de la presentación de un proyecto pedagógico, y los distritos educativos locales se encargaron de planificar las condiciones necesarias para la instalación del equipamiento.

La directora de Nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación (CPE), Lorena Almendra, destacó la importancia de este tipo de proyectos: “Estas iniciativas contribuyen a fortalecer la educación inicial desde diferentes aspectos. Requieren una mirada sensible y comprometida, que contemple cada contexto local sin perder de vista los marcos comunes del nivel educativo”.