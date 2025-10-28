Hubo una nueva conciliación por el conflicto en la dirección de Tránsito de Plaza Huincul

ATE reiteró que las condiciones laborales en el área continúan deteriorándose y reafirmó su rechazo a la continuidad del actual director

En la mañana de este martes 28 de octubre se realizó la última audiencia de conciliación obligatoria entre ATE y el Ejecutivo de Plaza Huincul, en el marco del conflicto que afecta a la dirección de Tránsito Municipal.

El encuentro, llevado a cabo en la ciudad de Cutral Co, contó con la participación de representantes del municipio, entre ellos el coordinador general Oscar Claris y el apoderado legal, doctor Hernán Faure. Por el gremio asistieron el secretario general de ATE Plaza Huincul, Néstor Rodríguez, Liliana Roh y la delegada Irma Churrarín.

Durante la audiencia, ATE reiteró que las condiciones laborales en el área continúan deteriorándose y reafirmó su rechazo a la continuidad del actual director, sobre quien pesan denuncias formales y múltiples reclamos de los trabajadores por abuso de autoridad, maltrato y hostigamiento laboral. Según el gremio, varios empleados solicitaron traslado a otras áreas para preservar su salud física y emocional.

Por su parte, el Dr. Faure señaló que hasta la fecha el municipio no ha sido notificado judicialmente sobre alguna medida que impida la continuidad del funcionario, quien se encuentra actualmente con licencia médica. Aclaró que el director continuará en su cargo “hasta tanto no haya una medida judicial en contrario”.

ATE dejó en claro que, de reincorporarse el director al área, se implementarán medidas gremiales que el sindicato considere necesarias, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la construcción de un ámbito laboral donde prime el respeto y la dignidad.