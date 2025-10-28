Hubo un intento de toma de tierras en el barrio Brentana de Cutral Co

En total serían 16 familias las que impulsan el reclamo habitacional

Un grupo de vecinos ocupó de manera temporal una manzana del sector, mientras aguardan una respuesta del municipio sobre la adjudicación de lotes. La situación fue pacífica y contó con presencia policial.

Durante la noche del lunes se registró un intento de toma de terrenos en el barrio Brentana de Cutral Co. De acuerdo con el testimonio de los propios vecinos, varias familias se congregaron en una manzana ubicada al final de la calle 12 de Octubre, con la intención de ocupar los lotes que consideran disponibles.

En total serían 16 familias las que impulsan el reclamo habitacional. Según informó el colega Amadeo Carrizo, mantuvieron una reunión con el directo de Catastro, Juan López, quien se comprometió a brindar una respuesta en un plazo de 15 a 20 días. El funcionario explicó que el sector presenta complicaciones para la instalación de servicios básicos, por lo que el Ejecutivo municipal analiza alternativas para reubicarlas dentro del mismo barrio, aunque no en el sitio originalmente pretendido.

Mientras se desarrollaba una transmisión radial en el lugar con la presencia de vecinos, comenzaron a arribar móviles policiales, entre ellos patrulleros, una camioneta y personal motorizado, con el objetivo de resguardar el orden y prevenir incidentes. Sin embargo, la situación se mantuvo en todo momento pacífica y los presentes se desconcentraron luego de dialogar con los periodistas y las autoridades.