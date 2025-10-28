Exponen una obra de Federico Sandoval y otros excelentes artistas locales en Cutral Co

La exposición reúne a artistas locales y de zonas aledañas que expresan su empatía y amor por el arte

Se inauguró ayer la exposición de arte en el Centro Cultural José Rioseco, donde se expone una obra del artista Federico Sandoval, ya fallecido.

Federico Sandoval fue un artista plástico de Cutral Co que estuvo abocado desde hace décadas a crear arte abstracto étnico y en el último tiempo abordó el “puntillismo” como forma de darle el toque final a sus obras.

En Cutral Co dejó su huella en dos murales de mosaiquismo, otra técnica en la que exploró diferentes caminos. Uno se puede observar en el frente del edificio de Copelco y otro en la Secretaría de la Mujer, en la calle Sarmiento.

La presencia de una de sus obras realza aún más la muestra que se lleva adelante en Cutral Co. La exposición reúne a artistas locales y de zonas aledañas que, a través de su inspiración y talento, expresan su empatía y amor por el arte, ofreciendo al público una experiencia visual y emocional única.

La Subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, comentó: “Este recorrido que vemos aquí está cargado de creatividad y emoción. Vale aclarar que, a partir de mañana, la muestra podrá visitarse desde las 20 hs hasta el próximo viernes inclusive”.

Además, destacó: “También contamos con una obra de Fede Sandoval, quien no está físicamente entre nosotros, pero nos sigue acompañando a través de su arte.”