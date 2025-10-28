Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que para hoy la temperatura máxima llegará a los 19° Centígrados y la mínima quedará en los 3° Centígrados.
El viento se presentará el sector noreste a 39 kilómetros de velocidad constante mientras que las ráfagas serán de 43 kilómetros. Para la noche, se ubicará en los 34 kilómetros y las ráfagas de 56 kilómetros.
El cielo estará despejado durante el día y para la noche, se espera mayormente despejado.
Para el miércoles, el pronóstico indica inestabilidad durante el día y con una máxima de 22° Centígrados.