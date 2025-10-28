Cutral Co se prepara para la 5º Fiesta de las Colectividades

La ciudad vivirá este fin de semana la 5º edición de la Fiesta de las Colectividades, un evento que celebra la diversidad cultural y gastronómica de distintas comunidades. La actividad se llevará a cabo en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita.
El sábado 1, la jornada comenzará a las 16:00, mientras que el domingo 2 la fiesta arrancará a las 12:30. Los visitantes podrán disfrutar de comidas típicas de distintos países, además de presentaciones de danzas tradicionales como la danza colombiana, danza brasilera, Mariachis del Sur, danzas españolas y árabes.
El cierre del evento estará a cargo de Los Tropicales del Ritmo, quienes ofrecerán un espectáculo musical que promete ponerle ritmo a la celebración.
La fiesta es organizada por la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, Área de Migraciones, con el objetivo de promover la integración cultural y social de la comunidad migrante en Cutral Co.