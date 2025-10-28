Convocan a Familias Solidarias para acompañar a un grupo de cuatro hermanos

Son tres varones de 5, 8, y 9 años y una niña de 11.

Desde el gobierno provincial, a través de la subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno, se puso en marcha la quinta convocatoria anual específica del programa Familias Solidarias.

El llamado a la ciudadanía es para recibir y acompañar a estas infancias que se encuentran bajo medidas de protección excepcional dictadas por la Justicia: un grupo de hermanos conformado por tres varones de 5, 8 y 9 y una niña de 11 años.

Una medida de Protección Excepcional se genera a partir de la detección de una vulneración de derechos y da origen a la búsqueda de familias que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes brindándoles cuidado y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

En paralelo, se trabaja con sus familias para revertir la situación que generó la medida.

Esta política pública es fundamental porque prioriza los contextos familiares para la inclusión de los niños y adolescentes -evitando la institucionalización- hasta tanto se resuelva la medida de protección excepcional generada por la separación temporaria de su familia de origen.

Es importante recordar a las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, sin posibilidad de tramitar una adopción.

La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o -cuando esto no es posible- sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA).

En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.

Los interesados en sumarse a Familias Solidarias podrán inscribirse en la página web oficial familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el equipo de selección del programa.

Se pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose sólo por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a equiposeleccion@neuquen.gov.ar.