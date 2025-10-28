Camión aguatero terminó contra el portón de una casa: el chofer fue derivado al hospital

Trabajó Defensa Civil, bomberos voluntarios y la Policía.

El chofer de un camión de los conocidos como aguateros sufrió un incidente vial y terminó contra el portón de una vivienda. Es por esta razón que el hombre fue trasladado en ambulancia hasta la guardia del hospital de Complejidad Media para saber qué tipo de heridas sufrió.

Fue en la calle Santa Isabel casi Alberdi, a pocas cuadras del cargadero municipal, alrededor de las 9 de hoy.

El vehículo se desplazaba por la calle Santa Isabel y por razones que ahora se desconocen -pude ser un desperfecto mecánico- impactó contra el portón de una casa sobre la vereda este de la arteria.

Hasta el lugar arribó el personal de Defensa Civil que cortó la circulación para facilitar las tareas iniciales. Lo mismo que los bomberos voluntarios y los efectivos policiales.

No hubo intervención de otro vehículo. El chofer fue derivado en ambulancia hasta el hospital local