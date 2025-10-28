Abrieron las inscripciones 2026 en el Jardín Copelco de Cutral Co

El Jardín de Infantes de la Cooperativa Copelco anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, destinado a niños y niñas de 4 y 5 años de edad.
Según informaron desde la institución, la inscripción general comenzó ayer 27 de octubre, y será requisito que el niño o niña cuente con el servicio social de la Cooperativa Copelco. Además, las familias deberán presentar el DNI al momento del trámite.
Podrán inscribirse únicamente aquellos niños y niñas que cumplan los 4 años al 30 de junio de 2026, de acuerdo con las normas establecidas para el ingreso a nivel inicial.
Las familias deberán acercarse al establecimiento en el turno que prefieran, según su disponibilidad:
- Turno mañana: de 09:00 a 11:00 horas
- Turno tarde: de 14:00 a 16:00 horas
Desde la conducción del jardín recomendaron asistir en el horario correspondiente al turno deseado para garantizar una correcta organización y asegurar la vacante.