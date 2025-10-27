Una mujer fue trasladada al hospital tras un choque en el barrio Parque Oeste

Esta mañana, los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir en un accidente de tránsito que ocurrió en la esquina de Juan Manuel de Rosas y Lago Meliquina.
Según se informó desde el cuartel, fue necesario trasladar a una mujer que viajaba en un VW Gol Trend que fue uno de los protagonistas, al impactar con un vehículo VW Vento.
Trabajó en el lugar la policía provincial, una ambulancia del hospital zonal de Cutral Co y una dotación de bomberos voluntarios.
Los conductores de los vehículos sufrieron algunos golpes pero no tuvieron que ser asistidos en la guardia.