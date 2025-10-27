Un incidente vial dejó sin fibra óptica a varios barrios de Plaza Huincul

Una cuadrilla de la cooperativa Copelco trabaja para restablecer el servicio.

Desde la cooperativa Copelco se informó que debido a un incidente de tránsito, ajeno a Copelco que ocurrió en Plaza Huincul hubo un corte en el servicio de interés a través de fibra óptica.

El hecho ocurrió hoy, tal como se especificó.

Se indicó que como consecuencia del hecho se encuentran afectados los servicios de fibra óptica de los barrios: Uno, Central y Parque Industrial, Soufal, Suyai y parte del Otaño. Proyectos Específicos, UTN y Destilería YPF.

A partir del incidente nuestro personal técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Se pidieron las disculpas por las molestias ocasionadas por el hecho.