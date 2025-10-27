Provincia capacita a docentes sobre prevención de consumos digitales problemáticos

La capacitación se dictará de manera virtual los lunes 3 y 10 de noviembre a partir de las 11.

El Ministerio de Educación de la provincia abrió la inscripción al “Ciclo de formación en prevención de consumos digitales problemáticos en ámbitos educativos”, destinado a docentes de los niveles Primario y Secundario. La capacitación se dictará de manera virtual los lunes 3 y 10 de noviembre a partir de las 11.

El programa se realiza en articulación con el Equipo Coordinación de Estrategias Preventivas en Ámbitos Educativos, dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), y tiene como objetivo brindar formación continua en prevención de consumos problemáticos y acompañar la implementación de lineamientos curriculares.

Durante los encuentros se abordarán conceptos sobre los videojuegos, publicidades de casinos y apuestas online, entre otros consumos digitales que preocupan a las instituciones educativas. La capacitación busca fomentar ambientes digitales seguros y positivos, y preparar a niñas, niños y adolescentes para enfrentar los desafíos tecnológicos con equilibrio y responsabilidad.

Asimismo, se promoverán estrategias pedagógicas para acompañar las prácticas docentes, reflexionando sobre la ciudadanía digital, los riesgos asociados al uso de la tecnología y los cuidados a implementar en el aula. También se propone analizar el rol de la escuela y la comunidad educativa en la prevención de estos consumos.

Los docentes interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/hbMuyEZL5Z6JaGXD7.