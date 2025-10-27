Plaza Huincul recibirá residuos para canjear por semillas de hortalizas

En la Plaza del Sol, ubicada en el barrio Altos del Sur.

El próximo 5 de noviembre, la dirección de Medio Ambiente organizará una jornada de concientización sobre las “3R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar) en la Plaza del Sol, ubicada en el barrio Altos del Sur.

Durante el evento, los vecinos podrán entregar papeles, pilas, plásticos y otros materiales en desuso que consideren reutilizables. A cambio, recibirán semillas de hortalizas, fomentando la participación ciudadana en prácticas amigables con el medio ambiente.

La actividad se desarrollará de 11:00 a 13:30 horas, y busca generar conciencia sobre la importancia de reducir los residuos, reutilizar materiales y reciclar correctamente.