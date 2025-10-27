Plaza Huincul: habrá entrega de alimentos para mascotas

Se desarrollará en el barrio Altos del Sur.

Plaza Huincul, a través de la dirección de Zoonosis, informó que este martes 28 de octubre, a partir de las 10:00 horas, se realizará una entrega de alimentos para mascotas en el marco de la campaña de castración que se desarrollará en el barrio Altos del Sur.

La actividad se enmarca dentro de las acciones impulsadas por la gestión municipal para promover el bienestar animal y el cuidado responsable de las mascotas en los distintos barrios de la ciudad. Además de las intervenciones quirúrgicas, se busca acompañar a los vecinos con la entrega de alimentos balanceados, priorizando a quienes participan de las jornadas de castración.