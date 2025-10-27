Nueva interrupción del servicio de fibra óptica en varios barrios de Plaza Huincul

Luego de que una retroexcavadora rompiera cables mientras realizaba trabajos en la zona.

La cooperativa Copelco informó que durante la tarde de este lunes se produjo un corte en el servicio de fibra óptica en varios barrios de la ciudad, luego de que una retroexcavadora rompiera cables mientras realizaba trabajos en la zona.

Los barrios afectados incluyen Otaño, Centenario y Mosconi,

El personal técnico de Copelco ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. La cooperativa pidió disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los usuarios.

Esta es la segunda interrupción del servicio en el día, ya que durante la mañana se había registrado un corte debido a un accidente vial ajeno a la cooperativa.