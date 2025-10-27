Larraza puso en juego su liderazgo y lo reafirmó con un triunfo contudente

El jefe comunal de Plaza Huincul ahora será referencia política dentro de la construcción de La Neuquinidad

En Plaza Huincul, La Neuquinidad consiguió un triunfo claro, a diferencia de otras localidades de la provincia.

En esta ciudad, escrutadas todas las mesas, estos fueron los resultados:

La Neuquinidad 4237 votos

La Libertad Avanza 3205 votos

Fuerza Patria 1828 votos

Dificilmente se puede extrapolar estos resultados electorales al ámbito local, en forma directa, principalmente porque la discusión era nacional. Es probable que La Libertad Avanza no sostenga este mismo caudal de votos en 2027.

No obstante, como Plaza Huincul (además del norte neuquino) fue uno de los pocos lugares en los que La Neuquinidad pudo ganar, entonces vale buscar algunas diferencias.

Desde el principio Claudio Larraza se impuso como deber ganar en la localidad y colaboró para ello que la oposición local se posicionara claramente en la vereda de enfrente, cuando el concejal Gustavo Suárez hizo público su apoyo a Fuerza Patria.

Larraza llevó el mensaje de La Neuquinidad a la militancia y a los vecinos y consiguió buenos resultados que lo posicionan también a nivel provincial, como un intendente de referencia. Hay que decir que ese lugar se lo tuvo que ganar el jefe comunal de Plaza Huincul que por muchos meses quedó en la sombra de su par de Cutral Co, Ramón Rioseco.

Habrá que analizar si a futuro hay cambios políticos en la comarca petrolera y si Larraza logra imponer su opinión sobre otras, incluso dentro de la propia construcción de La Neuquinidad.