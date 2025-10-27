Invitan a taller gratuito de RCP en el barrio Parque Oeste, de Cutral Co

En la biblioteca popular María T. de Lastra

El próximo jueves 30 de octubre a las 15:30, se llevará a cabo un taller gratuito de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en la biblioteca popular María T. de Lastra, ubicada en Nahuel Huapi 110, barrio Parque Oeste de Cutral Co.

La capacitación estará a cargo del personal de enfermería de guardia del hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, quienes brindarán herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones de emergencia que comprometan la vida de una persona.

El taller está destinado tanto a adultos como a niños, con el objetivo de fomentar la participación comunitaria y promover la importancia de adquirir conocimientos básicos en primeros auxilios.