Habrá campaña gratuita de castración en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul

Los turnos deben solicitarse previamente al número 2994 091830

Plaza Huincul llevará adelante una nueva campaña gratuita de castración de perros y gatos durante los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de octubre.

Las intervenciones se realizarán en el barrio Altos del Sur, en la dirección Emilio Coni, entre J.J. Valle y Lago Traful, con el objetivo de promover el cuidado responsable de las mascotas y contribuir al control poblacional de animales en la ciudad.

Desde el área organizadora recordaron que los turnos deben solicitarse previamente al número 2994 091830, ya que los cupos son limitados. Además, se recomienda que los animales asistan en ayuno, acompañados por una persona mayor de edad, y con collar o transportadora según corresponda.