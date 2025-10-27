Este lunes se inaugura la 4° edición de la Muestra Colectiva de Arte en Cutral Co

Este lunes 27, a las 19 horas, se realizará la apertura oficial de la 4° Edición de la Muestra Colectiva de Arte en el Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co. La exposición reúne a un grupo de artistas locales que presentarán sus obras en distintas disciplinas y estilos, ofreciendo al público una propuesta diversa y enriquecedora.
La muestra podrá visitarse hasta el 31 de octubre y contará con la participación de los artistas Ana Giménez, Lucía Nieva, Eduardo Zuñiga, Gustavo Berrondo, Luis Peters, Abigail Villaseñor, Mónica Campos, Luz Olguín, Nancy Cerrutti, Natalia Guerrero y Scarlet Pamela.
La propuesta se enmarca dentro del calendario cultural de la ciudad y constituye una oportunidad para disfrutar del talento de creadores locales, reafirmando el compromiso del municipio con el impulso y la difusión de las expresiones artísticas.