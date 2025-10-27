Este es el pronóstico para el comienzo de la semana en Cutral Co y Plaza Huincul

En el inicio de la semana, la temperatura marcará un fuerte descenso: 4° Centígrados bajo cero hacia la noche.
La temperatura máxima orillará los 12° Centígrados. El cielo se presentará mayormente cubierto durante el día y para la noche estará despejado.
En cuanto al viento, se presentará del sector noreste a 31 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad a lo largo del día. Hacia la noche se mantendrá el mismo cuadrante y descenderá la velocidad constante a 27 kilómetros y las ráfagas aumentarán a 45 kilómetros en la hora.
Para el martes, mejorarán las condiciones: 3° Centígrados de mínima y la máxima 19° Centígrados.