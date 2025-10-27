Docentes de Neuquén elegirán representantes en el Consejo Provincial de Educación

El miércoles 26 de noviembre, los docentes de establecimientos públicos de Neuquén renovarán sus representantes en las Vocalías de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos; Nivel Medio, Técnico y Superior; y en las Juntas de Clasificación y de Disciplina del Consejo Provincial de Educación, según la Resolución Nº 1017/2025.
Se presentaron dos listas para la elección: Educa Neuquén y Gremial.
- Para la Vocalía de Nivel Inicial, Primario y Especial, Educa Neuquén propone a Fátima Piussi y la Gremial a Marcela Correa.
- En la Vocalía de Nivel Medio, Técnico y Superior, las candidatas son Christian Widmann (Educa Neuquén) y María Luján Noé (Gremial).
En la Junta de Clasificación, los postulantes principales son:
- Nivel Inicial, Primario y Especial: Ada Inés Cifuentes (Educa Neuquén) y Christian Eduardo Lermanda Díaz (Gremial).
- Nivel Medio y Técnico: Javier Andrés Vergara (Educa Neuquén) y Sergio Ceferino Mendoza (Gremial).
- Nivel Adultos: Alejandra Daniela Alonso (Educa Neuquén) y Viviana Edith Sandoval (Gremial).
Para la Junta de Disciplina:
- Nivel Inicial, Primario y Especial: Yanina Soledad Garrido Bossel (Educa Neuquén) y Cristian Ariel Pizarro (Gremial).
- Nivel Medio: Paola Lorena Moreno (Educa Neuquén) y Raúl Alberto Barrera (Gremial).
- Nivel Adultos: Marcia Esther Luna (Educa Neuquén) y Silvana Andrea Barbuzza (Gremial).
Los docentes pueden consultar su lugar de votación a través del padrón provincial disponible en: Padrón provincial.
Se permite realizar reclamos de inclusión en el padrón hasta el martes 28 de octubre, por casos de omisión de datos, cambio de localidad de votación o inclusión de categorías correspondientes. Los docentes deben enviar un correo a juntaelectoraldocente@neuquen.gov.ar, incluyendo apellido, nombre, DNI, número de empleado/a, escuela y motivo del reclamo, con nota firmada.
Para las escuelas rurales, se habilitará el voto por sobre, garantizando que los docentes titulares e interinos puedan emitir su voto en la jornada electoral.