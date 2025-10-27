Docentes de Neuquén elegirán representantes en el Consejo Provincial de Educación

Se presentaron dos listas para la elección: Educa Neuquén y Gremial

El miércoles 26 de noviembre, los docentes de establecimientos públicos de Neuquén renovarán sus representantes en las Vocalías de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos; Nivel Medio, Técnico y Superior; y en las Juntas de Clasificación y de Disciplina del Consejo Provincial de Educación, según la Resolución Nº 1017/2025.

Para la Vocalía de Nivel Inicial, Primario y Especial , Educa Neuquén propone a Fátima Piussi y la Gremial a Marcela Correa .

, Educa Neuquén propone a y la Gremial a . En la Vocalía de Nivel Medio, Técnico y Superior, las candidatas son Christian Widmann (Educa Neuquén) y María Luján Noé (Gremial).

En la Junta de Clasificación, los postulantes principales son:

Nivel Inicial, Primario y Especial: Ada Inés Cifuentes (Educa Neuquén) y Christian Eduardo Lermanda Díaz (Gremial).

(Educa Neuquén) y (Gremial). Nivel Medio y Técnico: Javier Andrés Vergara (Educa Neuquén) y Sergio Ceferino Mendoza (Gremial).

(Educa Neuquén) y (Gremial). Nivel Adultos: Alejandra Daniela Alonso (Educa Neuquén) y Viviana Edith Sandoval (Gremial).

Para la Junta de Disciplina:

Nivel Inicial, Primario y Especial: Yanina Soledad Garrido Bossel (Educa Neuquén) y Cristian Ariel Pizarro (Gremial).

(Educa Neuquén) y (Gremial). Nivel Medio: Paola Lorena Moreno (Educa Neuquén) y Raúl Alberto Barrera (Gremial).

(Educa Neuquén) y (Gremial). Nivel Adultos: Marcia Esther Luna (Educa Neuquén) y Silvana Andrea Barbuzza (Gremial).

Los docentes pueden consultar su lugar de votación a través del padrón provincial disponible en: Padrón provincial.

Se permite realizar reclamos de inclusión en el padrón hasta el martes 28 de octubre, por casos de omisión de datos, cambio de localidad de votación o inclusión de categorías correspondientes. Los docentes deben enviar un correo a juntaelectoraldocente@neuquen.gov.ar, incluyendo apellido, nombre, DNI, número de empleado/a, escuela y motivo del reclamo, con nota firmada.

Para las escuelas rurales, se habilitará el voto por sobre, garantizando que los docentes titulares e interinos puedan emitir su voto en la jornada electoral.