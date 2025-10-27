Cutral Co: La Libertad Avanza se quedó con el triunfo en esta localidad por 55 votos

En segundo lugar quedó La Neuquinidad y luego Fuerza Patria

Finalizado ya el escrutinio de toda la ciudad, se supo oficialmente que ganó La Libertad Avanza por escasos 55 votos sobre La Neuquinidad, mientras que Fuerza Patria se quedó en el tercer lugar, a unos 400 votos.

Estos son los resultados finales, en votos, de las tres fuerzas:

La Liberdad Avanza 5919 votos

La Neuquinidad 5864 votos

Fuerza Patria 5471 votos

El resultado ratificó lo ocurrido en las últimas elecciones, cuando ganó Javier Milei para la presidencia. También deja en claro que los votantes mantienen su propio criterio y que cada vez tiene menos peso la estructura partidaria. En Cutral Co, esa estructura sería la representación del Frente y la Participación Neuquina que lidera Ramón Rioseco.

Por los resultados, el trabajo minucioso y constante que realizó el ministro Jorge Tobares junto con la diputada Yamilia Hermosilla en la comarca petrolera, principalmente Cutral Co, dio sus frutos. Fue institucional y militante, el mensaje que llevó al electorado resultó relevante, ya que se queda con el segundo lugar y pierde el primero por muy poco.

En tanto la Libertad Avanza, con escasa militancia local, obtuvo apoyo principalmente del voto independiente, que se enfocó en la discusión nacional.

Este resultado muy dificilmente se pueda traducir a términos electores de 2027, porque este mismo electorado mantendrá su independencia de criterio a la hora de elegir gobernador e intendente. Es decir, dependerá de quiénes sean candidatos y lo que propongan.