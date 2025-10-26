Violento asalto al diputado Pablo Cervi: se llevaron dólares y objetos de valor

Delincuentes entre 30 y 40 años se alzaron con un importante botín, luego de maniatar y golpear al legislador

El diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA), Pablo Cervi, y su familia sufrieron un violento asalto en el barrio Confluencia la noche del sábado, en vísperas de las elecciones legislativas. Ante la gravedad del hecho, que dejó al legislador con lesiones en el cuero cabelludo, los intendentes Ramón Rioseco de Cutral Co y Claudio Larraza manifestaron públicamente su pesar y solidaridad, coincidiendo en que se trató de un suceso de carácter puramente delictivo.

El asalto y las lesiones sufridas por el diputado

Según la información policial, tres delincuentes ingresaron al domicilio de Cervi. Los atacantes, descritos como hombres atléticos, de contextura delgada y de aproximadamente entre 30 y 40 años, vestían ropas oscuras y llevaban pasamontañas y guantes, solo dejando ver sus ojos. Los intrusos redujeron a un total de once integrantes de la familia y los maniataron con alambre y precintos negros.

Se denunció que los delincuentes portaban dos armas de fuego y un hierro tipo brecha. Durante el asalto, los atacantes golpearon y atacaron al diputado en reiteradas oportunidades. Cervi refirió que fue lesionado en el cuero cabelludo tras recibir dos golpes de un arma de fuego. El resto de los damnificados no sufrieron lesiones.

El botín robado incluye una suma millonaria: U$D 20.000 que estaban en un sobre dentro de un placard. Además, sustrajeron dos relojes marca Tag Carrera, dos alianzas y un anillo de oro, una cadenita, una llave de vehículo VW Saveiro y una campera Atomik.

Tras el incidente, Cervi denunció en redes sociales (X) que la línea 101 no funcionaba, y su entorno publicó una fotografía del legislador ensangrentado.

Rioseco aseguró que fue un hecho delictivo

Consultado sobre el asalto, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, desestimó cualquier móvil político detrás del crimen. Rioseco señaló que, según su información, se trató de “un hecho de carácter delictivo, nada más”.

El intendente enfatizó que la situación “no es un hecho de carácter político” y la clasificó como una desgracia que lamentablemente le puede pasar a cualquier vecino. Lo describió como “un robo, un asalto común, común pero bastante violento, por supuesto”.

Rioseco concluyó que el evento “no tiene nada que ver con la política ni con la lo partidario”. Por la naturaleza violenta del suceso, el intendente manifestó su “solidaridad” con el damnificado.

Larraza manifestó su solidaridad

Por su parte, el intendente Claudio Larraza también se refirió al asalto, calificándolo como un “hecho lamentable”.

Larraza indicó que, según lo que leyó, se trató de un suceso “más delictivo”. El jefe comunal puso el hecho en contexto, señalando que este tipo de eventos ocurre “en toda y cada una de las localidades de la Nación”.

Al igual que Rioseco, Larraza extendió su apoyo al legislador y su entorno, enviando su “solidaridad para con él, con su familia”, y manifestando su deseo de que “todo se resuelva pronto”.