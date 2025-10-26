Se acerca la 14° Vuelta Ciclista “Aniversario Ciudad de Cutral Co”

Se desarrollará el jueves 30 de octubre con un programa cargado de actividades y competencias.

Cutral Co se prepara para recibir a ciclistas de la región en la 14° edición de la Vuelta Ciclista “Aniversario Ciudad de Cutral Co”, que se desarrollará el jueves 30 de octubre con un programa cargado de actividades y competencias.

El día comenzará a las 11:30 hs con un almuerzo en el Club Rotary Cutral Co, seguido por el Congresillo Técnico en el gimnasio municipal a las 12:00 hs. Por la tarde, los equipos serán presentados oficialmente en el Parque de la Ciudad a las 15:00 hs, y a las 16:00 hs se realizará la concentración de los competidores en el mismo lugar.

La primera etapa, un Contra Reloj por Equipos, se largará a las 17:00 hs. Esta etapa es obligatoria, deberá realizarse con bicicletas convencionales (no se permiten bicicletas de contrarreloj), y si bien cuenta con premiación, no computará tiempo para la Clasificación General.

Los organizadores recordaron que el cierre de inscripción es este domingo 26 de octubre a las 22:00 hs, por lo que los interesados aún tienen tiempo de sumarse a la competencia que ya se ha convertido en un clásico del calendario deportivo local.