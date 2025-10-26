Ruta 7: un conductor casi provoca un accidente

Un hecho de imprudencia al volante se registró este domingo alrededor de las 11:00 en la Ruta 7, a la altura de Tratayen. Según informó un lector de este medio, el conductor de una Toyota cruzó de carril de manera peligrosa, poniendo en riesgo su vida y la de otros automovilistas.

El testigo relató que su tío comenzó a filmar la situación cuando la Toyota se acercó peligrosamente al vehículo en dos ocasiones, obligándolo a frenar para evitar un choque. “El conductor que iba detrás de la Toyota no piensa en los demás. Yo tengo un hijo, y apuesto a que los que se iban a involucrar también tenían familia”, expresó.

El material compartido por el lector sirve como advertencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con precaución, sobre todo en rutas donde la imprudencia puede tener consecuencias graves.