Resultados provisorios ajustados en Cutral Co

Cutral Co registró este domingo un cierre de mesas con resultados muy ajustados en las elecciones legislativas. Según los primeros datos provisorios:
- La Libertad Avanza lleva una ligera ventaja en la localidad, con dos mesas a favor en la escuela 292 y una mesa en el CPEM 6 y 255.
- Senadores: 313 votos
- Diputados: 285 votos
- Fuerza Patria obtuvo:
- Senadores: 283 votos
- Diputados: 238 votos
- Neuquinidad registra:
- Senadores: 281 votos
- Diputados: 252 votos
Desde la autoridad electoral local recordaron que los resultados son provisorios y pueden modificarse a medida que se complete el conteo de todas las mesas. La contienda por los cargos de senadores y diputados se mantiene muy ajustada, reflejando un escenario electoral competitivo en la ciudad.