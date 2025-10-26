Resultados provisorios ajustados en Cutral Co

Cutral Co registró este domingo un cierre de mesas con resultados muy ajustados en las elecciones legislativas. Según los primeros datos provisorios:

  • La Libertad Avanza lleva una ligera ventaja en la localidad, con dos mesas a favor en la escuela 292 y una mesa en el CPEM 6 y 255.
    • Senadores: 313 votos
    • Diputados: 285 votos
  • Fuerza Patria obtuvo:
    • Senadores: 283 votos
    • Diputados: 238 votos
  • Neuquinidad registra:
    • Senadores: 281 votos
    • Diputados: 252 votos

Desde la autoridad electoral local recordaron que los resultados son provisorios y pueden modificarse a medida que se complete el conteo de todas las mesas. La contienda por los cargos de senadores y diputados se mantiene muy ajustada, reflejando un escenario electoral competitivo en la ciudad.