Nadia Márquez se impuso sobre el oficialismo en Neuquén

La Libertad Avanza consolida su crecimiento y amplía su representación en el Senado

En las elecciones legislativas 2025, Nadia Márquez logró imponerse en la provincia de Neuquén, marcando un fuerte respaldo hacia La Libertad Avanza frente al oficialismo provincial, representado por La Neuquinidad.

En la categoría senadores, los resultados indican que:

La Libertad Avanza obtuvo 134.985 votos (35,98 %) y se adjudicó 2 bancas .

La Neuquinidad logró 109.664 votos (29,23 %) y consiguió 1 banca.

La victoria de Márquez refleja un cambio en el mapa político provincial, donde el oficialismo venía manteniendo una fuerte presencia. Con estos resultados, La Libertad Avanza consolida su crecimiento y amplía su representación en el Senado, mientras que La Neuquinidad le alcanzó para una sola banca.