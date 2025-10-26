Larraza votó en la escuela 49 y destacó lo sencilla que es la boleta única de papel

Larraza aseguró que la campaña fue intensa y que permitió una convesación directa con los votantes

El intendente Claudio Larraza emitió su voto en las elecciones legislativas nacionales, marcando el inicio de la jornada cívica y celebrando el proceso democrático. Tras cumplir con su deber, el jefe comunal enfatizó que esta elección es particularmente importante para Neuquén y destacó que el nuevo sistema de votación se le presentó como “sencillo, simple y rápido”.

Larraza expresó su satisfacción por cómo se está desarrollando la mañana electoral, asegurando que todas las escuelas se encuentran en orden, en paz y con alegría.

Respecto a su itinerario para el día, el intendente confirmó que estará activamente involucrado: “Estamos con todo el equipo trabajando, recorriendo las distintas escuelas para que no falte nada y esté todo en condiciones”. Además de sus responsabilidades institucionales, mencionó que tiene previsto un cumpleaños familiar al mediodía. El intendente indicó que pasará el resto del día esperando el cierre de la elección, con la esperanza de que todo “transcurra todo en paz y en orden”.

Una campaña intensa con enfoque en la participación

Consultado sobre el desarrollo de la campaña electoral —que fue su primera siendo intendente— Larraza la describió como “intensa”. No obstante, señaló que fue una buena campaña, resultado del ejercicio constante de su equipo de trabajo.

El intendente explicó que el enfoque principal de su estrategia fue “hablar específicamente con el vecino” para hacer conocer la importancia de esta elección. Larraza recordó que históricamente las elecciones legislativas no solían contar con mucha participación, refiriéndose a la media nacional donde hay un bajo porcentaje de votantes. Por ello, subrayó que a su gestión le interesa que el ciudadano pueda votar.