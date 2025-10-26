La Justicia Electoral intimó a Figueroa por campaña en plena jornada electoral

La Justicia Electoral intimó al gobernador Rolando Figueroa a cesar actos de campaña durante la jornada electoral de este domingo, luego de que brindara una conferencia de prensa con distintivos de la alianza La Neuquinidad y mensajes que instaban a votar por sus candidatos.

El hecho fue certificado por el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral en Neuquén, que precisó que la conferencia se realizó cerca del mediodía. La jueza María Carolina Pandolfi recordó que la campaña había finalizado el pasado viernes 24 de octubre a las 8:00, y ordenó el cese inmediato de cualquier acción de promoción política, bajo apercibimiento del artículo 239 del Código Penal.

Desde el tribunal electoral remarcaron que las disposiciones buscan garantizar la neutralidad del acto electoral y el respeto a los plazos establecidos por la normativa vigente.