Elecciones 2025 en Neuquén: cómo consultar el padrón y dónde votar

Renovarán parte del Congreso de la Nación.

Este domingo 26 de octubre de 2025, los ciudadanos de Neuquén acudirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales, que renovarán parte del Congreso de la Nación. En esta jornada se elegirán 127 de las 257 bancas de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado, con un sistema proporcional según el método D’Hondt.

Para garantizar una votación sin inconvenientes, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de los electores la consulta online del padrón definitivo, donde cada ciudadano puede verificar su escuela, mesa y orden de votación. La herramienta está disponible de manera gratuita en www.padron.gob.ar y requiere completar el DNI, el género registrado y un código de validación.

Según datos de la justicia electoral federal, en la provincia de Neuquén 581.437 personas están habilitadas para votar, cifra que representa un aumento de 27.689 electores respecto al último balotaje presidencial de 2023. Para atender a este padrón, se dispusieron 1.747 mesas distribuidas en 334 escuelas y establecimientos a lo largo de la provincia.

El padrón definitivo es clave, ya que pueden existir cambios de establecimiento o mesa respecto a elecciones anteriores. Por eso, la verificación previa es fundamental. Además, la Boleta Única de Papel (BUP) se implementará por primera vez en todo el país. Esta boleta muestra claramente las categorías en disputa —senadores y diputados—, los partidos políticos, sus colores, logotipos y candidatos, y permite al elector marcar su opción en un casillero en blanco.

Los documentos válidos para votar son los que figuran en el padrón o uno posterior, incluyendo DNI libreta verde, celeste o tarjeta, siempre que estén en buen estado para una correcta identificación.

En esta elección, Neuquén renovará tres bancas en el Senado, actualmente ocupadas por Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell, y tres de las cinco bancas en Diputados, cuyos titulares son Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi. La jornada del 26 de octubre será clave para definir la representación provincial en el Congreso Nacional durante el próximo período legislativo.