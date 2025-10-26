El lunes habrá clases con normalidad en todas las escuelas de la provincia

El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó que MAÑANA lunes 27 de octubre las clases se dictarán con normalidad en todas las escuelas de la provincia, incluidas aquellas que funcionaron como establecimientos de votación durante las elecciones legislativas nacionales de este domingo.
Desde el organismo se informó que la limpieza de los edificios escolares está garantizada y se realiza durante la jornada del domingo. De esta manera, el retorno a las actividades educativas no se verá afectado.
En total, 813 edificios escolares de toda la provincia fueron habilitados como centros de votación para elegir diputados y senadores nacionales. El CPE destacó el trabajo coordinado entre los equipos de mantenimiento, personal auxiliar y las autoridades de cada institución para asegurar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las clases.