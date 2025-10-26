Cutral Co: Rioseco votó y definió la elección legislativa como “una bisagra” a nivel nacional

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, se pronunció hoy respecto a las elecciones de senadores y diputados, destacando la importancia del proceso electoral como un momento definitorio para el país y llamando a los ciudadanos a ejercer su derecho con tranquilidad. Rioseco enfatizó que, más allá de los resultados específicos, el mayor logro es la funcionalidad del sistema democrático argentino.

El jefe comunal expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral, subrayando que Argentina goza de una “democracia muy rica”. Rioseco hizo hincapié en que este sistema permite a los ciudadanos elegir a sus representantes cada dos años, brindando la libertad de expresarse, incluso enojarse, cambiar de candidato, de referente o de partido.

“Me parece que respetar la democracia es algo que todos los partidos tienen muy claro acá y todos los referentes”, afirmó, destacando que esto contrasta con otros países que enfrentan grandes problemas de guerra, hambruna o conflictos religiosos y democráticos. El intendente se mostró “muy contento por eso”.

Respecto al nivel de participación ciudadana, Rioseco manifestó una gran expectativa, proyectando que el número será alto. Estimó que la participación podría alcanzar entre el 70% y el 75%, asegurando que “la gente tiene ganas de votar”.

La elección como una “bisagra” nacional

Al analizar el significado de esta contienda electoral, el intendente de Cutral Co fue categórico al señalar que, tanto para la ciudad como para la nación, esta elección representa una “bisagra”.

Según Rioseco, lo que está en debate es la dirección del país, un cuestionamiento que se puso en marcha con las “nuevas medidas de este presidente (por Milei)”. El intendente articuló las preguntas fundamentales que los votantes deben responder:

“¿Qué país queremos?”

“¿Qué proyecto de sociedad queremos?”

“¿Qué proyecto educativo queremos?”

“¿Qué proyecto de desarrollo, qué proyecto industrial?”

Rioseco indicó que, a nivel nacional, la gente tendrá que optar entre “esas dos opciones”. Subrayó que, desde su perspectiva, se busca lo mejor para Argentina, y cuentan con “un modelo de desarrollo nuestro, un modelo propio” que consideran que representa lo que desean para el país.

El mensaje final del intendente Ramón Rioseco a los ciudadanos de Cutral Co fue que voten con tranquilidad y que, sobre todo, “celebren la democracia”.