Cutral Co: la escuela Nº 269 celebró su aniversario

La comunidad tuvo la oportunidad de compartir aprendizajes y fortalecer los lazos entre estudiantes, docentes y vecinos.

La escuela Nº 269 de Filli Dei Norte celebró su aniversario con una jornada llena de actividades educativas y recreativas, donde la comunidad tuvo la oportunidad de compartir aprendizajes y fortalecer los lazos entre estudiantes, docentes y vecinos.

Durante la celebración, la escuela de Challacó mostró los trabajos realizados, como los jabones de jarilla, observar los animales del entorno local y escuchar poesías gauchescas presentadas por los participantes de la zona. Además, Priscila y Nahir ofrecieron a la venta sus choiques artesanales, y gracias a lo recaudado, lograron adquirir un conejo real.

La directora y el equipo educativo agradecieron a todos los presentes por su participación y destacaron la importancia de estas instancias de encuentro para fomentar tanto el aprendizaje como la convivencia y la amistad entre los miembros de la comunidad escolar.