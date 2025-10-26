Convocan a vecinos y organizaciones a sumarse a la campaña “Salvemos Mari Menuco”

Durante la reunión se brindará información sobre la situación del agua

La campaña ciudadana #SalvemosMariMenuco invita a vecinas, vecinos y organizaciones sociales a participar de una reunión informativa destinada a fortalecer la defensa del agua en la región.

El encuentro se realizará el lunes 27 de octubre a las 19:00 horas en Ruka Newen Mapu, ubicado en Gobernador Denis 877, en Neuquén capital. Durante la reunión se brindará información sobre la situación del agua en Mari Menuco y las acciones que la comunidad puede llevar adelante para proteger este recurso vital.