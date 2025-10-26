Cómo estará el tiempo este domingo de elecciones en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que para hoy la jornada estará con cielo cubierto.
La temperatura mínima será de 6° Centígrados hacia la noche y la máxima de 15°.
El viento se ubicará del sector sudoeste a 25 kilómetros y con ráfagas de 36 kilómetros, a lo largo del día y para la noche rotará al sudeste y estará a 34 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.
Para el lunes, se advertirá el fuerte descenso de la temperatura: 4° bajo cero y la máxima de 12° Centígrados.