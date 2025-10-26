Claudio Larraza agradeció el respaldo de Plaza Huincul a La Neuquinidad

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, se pronunció tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, en las que la Lista 501 – La Neuquinidad se impuso con amplio respaldo en la ciudad.
“Los vecinos de Plaza Huincul respaldaron un Modelo Neuquino que, en estos 25 meses de gestión municipal y junto al gobierno provincial, viene transformando la ciudad y devolviendo esperanza a la ciudadanía”, afirmó Larraza.
El jefe comunal destacó que la victoria, registrada con una diferencia de 11 puntos a nivel local, refleja la confianza de los habitantes en un proyecto político con identidad propia, que defiende los intereses de la provincia y trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de cada familia huinculense.