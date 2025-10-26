Claudio Larraza agradeció el respaldo de Plaza Huincul a La Neuquinidad

El jefe comunal destacó que la victoria, registrada con una diferencia de 11 puntos a nivel local, refleja la confianza de los habitantes

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, se pronunció tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, en las que la Lista 501 – La Neuquinidad se impuso con amplio respaldo en la ciudad.

“Los vecinos de Plaza Huincul respaldaron un Modelo Neuquino que, en estos 25 meses de gestión municipal y junto al gobierno provincial, viene transformando la ciudad y devolviendo esperanza a la ciudadanía”, afirmó Larraza.

El jefe comunal destacó que la victoria, registrada con una diferencia de 11 puntos a nivel local, refleja la confianza de los habitantes en un proyecto político con identidad propia, que defiende los intereses de la provincia y trabaja día a día por mejorar la calidad de vida de cada familia huinculense.