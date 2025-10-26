Abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en el C.P.E.M. N°85 de Plaza Huincul

El Centro Provincial de Enseñanza Media (C.P.E.M.) N°85 de Plaza Huincul informó que se encuentran abiertas las inscripciones para primer año del ciclo lectivo 2026.
El período de inscripción se extenderá desde el lunes 6 de octubre hasta el miércoles 5 de noviembre de 2025, en el horario de 20:00 a 22:00, en la sede del establecimiento educativo ubicada en calle Juan Manuel de Rosas (Soufal).
Desde la institución recordaron que podrán inscribirse todos los interesados que tengan 16 años cumplidos al 30 de marzo de 2026. En el caso de los menores de 18 años, deberán presentarse acompañados por su tutor o tutora responsable.
Para más información, las familias y estudiantes pueden comunicarse al teléfono 4962026, donde se brindarán detalles sobre los requisitos y documentación necesaria para completar el trámite.