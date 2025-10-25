Torneo Regional Amateur: Alianza le ganó a Unión Alem Progresista como visitante

Fue por 2 a 0

En la noche de ayer, Alianza disputó la segunda fecha del torneo regional visitando al elenco de Allen. Fue victoria para el Gallo por 2 a 0 y sumó su segunda victoria en la competencia.

El transcurso del encuentro lo tuvo a Alianza como dominador de la pelota y las ocasiones de gol en el primer tiempo. A los 12 minutos abrió el marcador con gol de Federico Acevedo y sobre el cierre de los primeros cuarenta y cinco minutos llegó el gol de Alejandro Diaz para el 2 a 0 final.

En la segunda parte, Unión tuvo un poco más la pelota pero no generó ocasiones de peligro en el arco de Rodolfo Romero. Alianza tuvo algunas aproximaciones sin lograr convertir y sacar una mayor diferencia.

En la próxima fecha jugará como local frente a San Patricio para cerrar la primera vuelta de la fase de grupos.