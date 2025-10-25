Plaza Huincul: bomberos sofocan el incendio en una casa

Es en el barrio Centenario

Los bomberos voluntarios de Plaza Huincul se encuentran abocados a sofocar las llamas que se detectaron en un sector de una vivienda.

Según indicaron, fueron convocados en una casa de la calle Corrientes N° 147, en el barrio Centenario de esta localidad para extinguir una llamas. Sin embargo, como están abocados a las tareas, no se pudieron conocer más detalles de lo ocurrido.

Una vez que concluyan con la extinción de las llamas y las tareas de enfriamiento brindarán detalles de la labor prestada.