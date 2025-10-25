Pérfora gana y consolida posición tras vencer a Pacífico en el Prefederal

Fue victoria por 98 a 84 como local

Club Pérfora recibió al Club Pacífico de Neuquén en el Maldvinas Argentina por una nueva jornada del torneo prefederal de básquet. El equipo local se impuso a la visita con un resultado final de 98 a 84, logrando así su cuarta victoria consecutiva y alcanzando a Pacífico en el récord de siete victorias y tres derrotas.

Desarrollo del Partido por Cuartos

El encuentro, que enfrentó al tercero y cuarto de la Región 7, tuvo parciales favorables al local en los primeros tres períodos:

Cuarto Pérfora Pacífico 1.º 26 19 2.º 25 24 3.º 20 13 4.º 27 28 Final 98 84

Momentos Clave

Pérfora tuvo un inicio de juego con un parcial de 7 a 0. Al Club Pacífico le costó acomodarse en el arranque. En el segundo cuarto, Pacífico logró emparejar las acciones y pasó al frente por la mínima (9 a 10), llegando a tomar una ventaja de cinco puntos (33 a 38). Pérfora, que tuvo que rotar debido a la acumulación de faltas en jugadores clave como Jeremías Fernández, logró recuperar el liderazgo cerca del final del primer tiempo, cerrando 51 a 43.

El local estiró la diferencia durante el tercer cuarto, donde se impuso 20 a 13. Pérfora manejó el juego con un equipo dinámico, demostrando ser el número uno en robos en la región 7 y un alto porcentaje de acierto en tiros de dos puntos (71% contra 56% de Pacífico). Los árbitros cobraron una falta antideportiva a Zazo de Pacífico en este período.

A pesar de que Pacífico ganó el último cuarto por un punto (28 a 27), Pérfora mantuvo la ventaja de 14 puntos, cerrando el marcador 98 a 84. La diferencia de puntos es relevante para que Pérfora se posicione mejor en la tabla de cara a los playoffs. El equipo local se destacó por su movimiento de balón, registrando 20 asistencias contra 10 de Pacífico.

Figuras Destacadas

Por el Club Pérfora, los jugadores con mayor anotación fueron Nauel Vicentín con 25 puntos y Santiago Candia con 15 puntos. Vicentín se había establecido como el goleador del equipo con 15 puntos al final del segundo cuarto, y Candia tenía 11 puntos al entretiempo.

Por el lado del Club Pacífico, los máximos anotadores fueron Stanic con 18 puntos y Godoy con 17 puntos. Al descanso, Godoy había sumado 14 puntos y Romera 10 puntos.