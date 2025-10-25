Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico para este sábadoen Cutral Co y Plaza Huincul indica una mínima de 10° Centígrados y una máxima de 22°.
El cielo estará despejado durante el día y se cubrirá hacia la noche.
En cuanto al viento, se espera del oeste a 14 kilómetros con ráfagas de 34 kilómetros a lo largo del día. Para la noche, rotará al sudoeste a 43 kilómetros con ráfagas de 56 kilómetros.
Para el domingo, el día que se celebrarán los comicios nacionales para elegir a senadores y diputados nacionales, se indica una mínima de 6° y una máxima de 19°.