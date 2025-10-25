Elecciones 2025: cuáles son las escuelas y cómo saber dónde votar en Cutral Co

La votación se habilitará a las 8 y se extenderá hasta las 18.

Este domingo se llevarán adelante los comicios que definirán quienes serán los representantes de Neuquén en el Senado y en Diputados.

El horario de votación será de 8 a 18. En Cutral Co esta jornada electoral tendrá un padrón ampliado respecto a 2023. Serán 16 establecimientos educativos los que estarán disponibles para sufragar.

Si todavía no sabés donde votar, podés ingresar aquí: padron.gob.ar

Según los datos aportados por el Juzgado de Paz, el padrón electoral de Cutral Co alcanza la cifra de 31.402 electores. Este número indica que son 1.500 electores nuevos en comparación con el padrón registrado en 2023.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se dispusieron 16 escuelas en Cutral Co como centros de votación.

Los siguientes son los establecimientos habilitados

E.P.E.T 1

C.P.E.M. 6

ESCUELA 272

ESCUELA 119

ESCUELA 292

ESCUELA 102

C.P.E.M. 20

ESCUELA 137

ESCUELA 138

ESCUELA 45

ESCUELA 172

ESCUELA 269

ESCUELA 255

C.P.E.M. 51

ESCUELA 281

I.F.D 1

Es la primera experiencia con la Boleta Única Papel, BUP.

Para la provincia de Neuquén esta es la BUP que se encontrará.