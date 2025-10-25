DANIEL LAUREANO (BOTOCO) RUBILAR

QEPD

15/02/1967 – 25/10/2025

“Hoy despedimos con inmenso dolor a Daniel Laureano Rubilar, Botoco. Un ser querido que dejó huellas imborrables en nuestras vidas”.

“Siempre te recordaremos con amor, gratitud y cariño. Tu familia y amigos te recordarán por siempre. Que descanses en paz”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos velados en sala “A”de Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 26/10/2025 a las 12:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Traslado sanitario, Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.