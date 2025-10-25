Artistas de la comarca exhiben logros y consolidan un “ser artista” con mucha proyección

La formación forma parte de un programa que promovió el ente El Mangrullo, Enim.

Avanza el curso virtual que el Ente Autárquico Intermunicipal, El Mangrullo -Enim- lleva adelante para artistas visuales de la comarca petrolera, a cargo de Marina Cisneros.

Para analizar los avances de la iniciativa, se realizó un encuentro presencial clave para los participantes.

En un encuentro que marcó un punto de inflexión en la dinámica virtual del programa, los artistas participantes del curso “Formación y profesionalización para artistas visuales”, impulsado y financiado por el ENIM, se reunieron esta semana en Cutral Co para compartir sus avances y fortalecer los lazos construidos durante la capacitación.

Esta jornada presencial representó mucho más que una instancia de evaluación: fue la confirmación de un proceso de crecimiento colectivo que se encamina a su cierre en diciembre.

El espacio permitió apreciar los logros alcanzados a lo largo de una formación que, aunque se desarrolla en modalidad virtual, ha tenido un impacto tangible en la escena artística local.

Los participantes expusieron sus proyectos, intercambiaron experiencias y reflexionaron sobre los desafíos de construir una identidad artística regional sólida y con proyección.

La jornada fue una muestra de cómo la virtualidad puede transformarse en comunidad cuando se trabaja con objetivos compartidos.

La coordinadora del programa, Marina Cisneros, destacó la calidad y el compromiso del grupo, subrayando la evolución de cada participante.

“Nos encontramos con una grupalidad de artistas que realmente tenían la necesidad de empezar a desarrollar no solo su obra, sino la construcción de su propio ser artista”, señaló.

En su balance, afirmó que para muchos esta experiencia significó un “antes y un después” en su carrera, al descubrir el valor y la trascendencia de lo que estaban creando.

Finalmente, Cisneros expresó su deseo de que este proceso contribuya a visibilizar el talento existente en la comarca.

“Lo que más me gustaría es que se comprenda que aquí hay artistas muy importantes, con un gran cuerpo de obra y mucha proyección”, aseguró.

Con iniciativas como esta, el ENIM reafirma su compromiso con la cultura y la formación, demostrando que la inversión en capacitaciones de alto nivel fortalece la identidad artística de Cutral Co y Plaza Huincul, y sienta las bases de un futuro cultural más sólido y diverso para toda la región.