Rivadavia inauguró sus nuevas tribunas, con aporte del municipio

El Club Atlético Rivadavia inauguró este jueves las nuevas tribunas en su cancha principal, un proyecto que representa un avance en la infraestructura deportiva local.

La obra ejecutada contempla la construcción de 100 metros lineales de gradas. Esta estructura fue diseñada para espectadores y cuenta con siete escalones. La altura total que alcanza la construcción es de 2,80 metros. El proyecto busca ofrecer mayor comodidad y una mejor experiencia a quienes asisten a los encuentros deportivos.

La empresa Binyapi estuvo a cargo de la ejecución de los trabajos. El intendente de la ciudad de Cutral Co, Ramón Rioseco, destacó que la obra es de primera calidad.

Esta intervención se suma a trabajos previos realizados en el club a lo largo del tiempo, los cuales incluyeron avances con césped sintético y luces.

A la jornada de inauguración asistieron varias autoridades. Estuvieron presentes el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y el presidente del Club Atlético Rivadavia, Omar Vielma. También participaron integrantes del gabinete municipal, jugadores de diferentes categorías, entrenadores y trabajadores de la empresa responsable.

El club se fundó hace más de 15 años y el presidente Omar Vielma mencionó que la realización de esta obra representa un sueño alcanzado para la institución y sus familias.