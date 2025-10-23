¿Qué se vota este domingo? Una guía rápida y útil

Brevemente te explicamos cómo se vota, qué candidatos hay y cómo hacer si no vas a votar

Este domingo 26 de octubre se realizan las elecciones legislativas nacionales, que definirán los representantes de Neuquén en el Congreso.

Según los resultados, se designarán tres senadores y tres diputados. Es una de las provincias donde más cargos se eligen.

Te van a entregar una boleta única, donde van a estar los candidatos de todos los partidos. En cada aula (cuarto oscuro) habrá una versión en grande de esa boleta, donde vas a poder ver bien qué elegir.

Hacés dos tildes, círculos, cruz, lo que quieras, en los candidatos que vas a elegir, puede ser senadores de un partido y diputados de otro y al revés. Pero no se puede votar dos partidos para la misma categoría, senadores o diputados.

Candidatos y opciones

Hay tres grandes posibilidades. Una es apoyar a Milei, otra es votar en contra de Milei y la tercera opción es votar a partidos neuquinos, que tiene una propuesta más local.

Las opciones brevemente son las siguientes (agregamos cuentas en redes sociales por si quieren ampliar más en propuestas):

Para ir en contra de Milei

Unión por la Patria. @silviasapag en Instagram

Frente de Izquierda y los Trabajadores @andresblanco_zn en Instagram

Movimiento al Socialismo

Para apoyar a Milei

Partidos provinciales

Las elecciones se realizan este domingo de 8 a 18 h en las escuelas habilitadas. Podés consultar donde votas aquí

https://www.padron.gob.ar

En caso de que estés a más de 500 kilómetros de tu lugar de votación o que no puedas viajar por razones económicas, tenés que dirigirte a la comisaría más cercana para realizar la exposición. Con ese documento, en el Juzgado de Paz completás el trámite en las semanas siguientes. La multa por no votar es baja, pero si no fuiste a emitir el sufragio podés tener problemas para sacar la licencia de conducir, gestionar la Asignación Universal por Hijo y tramitar el pasaporte 🤷‍♀️

Compartí la info si crees que le puede servir a alguien.