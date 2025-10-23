Plaza Huincul: las familias de Ruca Co ya cuentan con energía eléctrica

Permitirá abastecer de energía eléctrica al 60% de las viviendas del asentamiento

La Municipalidad de Plaza Huincul, en conjunto con la Cooperativa Copelco, finalizó la segunda etapa de la obra de extensión del servicio eléctrico en el asentamiento rural Ruca Co, ubicado al norte de la ciudad.

La obra, que se inició en julio, comprende cuatro etapas: dos de tendido de líneas de media tensión y dos complementarias de baja tensión para la conexión final a los hogares. Con la conclusión de las primeras dos instancias, se construyeron 1.400 metros de línea de media tensión, se instaló un transformador de 160 kVa y se completó el tendido de baja tensión que permitirá abastecer de energía eléctrica al 60% de las viviendas del asentamiento. Las etapas restantes garantizarán la cobertura total.

El intendente Claudio Larraza recorrió la zona junto a Máximo Cisneros, presidente de Copelco, y al personal técnico a cargo de la obra. “Esta obra fue postergada muchos años por falta de voluntad política. Nuestra gestión tomó la decisión de atender este reclamo junto a Copelco, para que las familias cuenten con calefacción en invierno y refrigeración en verano”, expresó Larraza.

Desde el municipio recordaron a los vecinos la importancia de realizar el trámite de bajada de energía para la conexión de sus hogares. La electrificación de Ruca Co forma parte de un plan de obras que incluye también la provisión de energía al barrio Islas Malvinas y la ampliación de cobertura en barrio Norte, buscando garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos.