La Provincia le puso fecha al pago de haberes, que llegará con aumento

Está previsto el incremento correspondiente a este período.

El gobierno de la provincia informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) estarán depositados el viernes 31 de octubre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén.

Desde la provincia confirmó que el pago incluirá el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que esta suba corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre y se suma a los tres incrementos dados previamente, en enero, abril y julio pasados.

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes: el 31 de octubre. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.