Ke Personajes hizo vibrar a una multitud en Cutral Co

Antes, subió la banda local Avarientos.

La presentación como espectáculo central de la banda Ke Personajes puso el broche a la celebración por el 92° aniversario de Cutral Co, la noche del miércoles en el parque de la Ciudad.

Las vecinas y vecinos se acercaron de a poco para tener un lugar y disfrutar de las propuestas musicales. La banda que lidera Emanuel Noir subió en la parte final de la noche.

Sin embargo, antes la agrupación local Avarientos hizo la previa y luego fue el turno de DJ Santi, que prepararon el ambiente para el número final. Como la noche anterior, la entrada era libre y gratuita.

El recital de Ke Personajes se extendió por una hora y media aproximadamente donde repasó sus clásicos, pero también las nuevas canciones.